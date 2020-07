Il ponte di Genova, cronistoria di un'impasse populista

Il punto, tutto sommato, è semplice. Dopo il crollo del ponte Morandi, il 14 agosto 2018, il nuovo ponte di Genova è stato ricostruito e dovrebbe essere consegnato il 29 luglio. Autostrade per l'Italia (Aspi) – che fa parte del gruppo Atlantia e che fa riferimento, come principale azionista, alla famiglia Benetton – è pronta a gestirlo, ma sulla società pesa ancora, a due anni dal crollo, la minaccia della revoca della concessione da parte del governo, in particolare del fronte Cinque stelle. Oggi la Corte costituzionale deciderà se il decreto Genova, fortemente voluto dall’ex ministro Toninelli per escludere Aspi dai lavori, abbia o meno violato principi costituzionali e se quindi l’esclusione della società sia stata legittima.