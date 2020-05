La riffa delle mascherine

Il bando “Impresa Sicura” di Invitalia, che doveva rimborsare le aziende italiane delle spese affrontate per i dispositivi di protezione individuale dei propri lavoratori, non è degno di un paese civile. Come abbiamo già scritto, il primo problema è il budget: 50 milioni di euro, destinati a oltre 4 milioni di imprese per far fronte alle spese sostenute in due per 17 milioni di addetti, sono a dir poco inadeguati. Mettere sulla tutela della salute dei lavoratori un terzo di...

