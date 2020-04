La generazione della ripartenza

Il primo problema dei millennial, almeno dal punto di vista mediatico, sta in quel nome così accattivante. La generazione X, che è quella venuta prima dei millennial, e la generazione Z, che è quella venuta dopo, hanno nomi noiosi. Ma “millennial” è un termine perfetto, futuristico, giornalisticamente spendibile. E’ da un decennio ormai che parliamo dei millennial come di giovani rampanti, e si è continuato a farlo anche in questi giorni di coronavirus, in cui sono apparsi articoli sulle tante...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.