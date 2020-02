Cronache amare (e semiserie) dall’isolamento fisso lodigiano

Premessa, assurda ma necessaria, dato il clima preoccupato, per chi fa le rassegne stampa con le keywords, per chi si ferma ai titoli o legge di fretta i virgolettati delle interviste: Carlo Barcellesi, in arte Maurizio Milani, è un comico, uno scrittore, autore da dodici anni di una rubrica quotidiana sul Foglio, “Innamorato fisso”, in cui racconta storie surreali d’amore, di circhi, grandi obesi e improbabili personaggi che abitano la provincia italiana. Si dà anche il caso che Maurizio Milani...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.