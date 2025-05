Anime, manga e cosplay navigano nel Mediterraneo: ecco la crociera nerd

Sono ben lontani i tempi nei quali gli appassionati di fumetti e cultura pop si chiudevano in cameretta: ora, anche questi mondi prendono il largo, in prima classe

Unire il mondo dei viaggi, e nello specifico quello delle crociere, all’universo della cultura pop, tra anime, manga e cosplay? Da oggi si può, in uno scenario che avrebbe attirato senza dubbio anche l’attenzione di David Foster Wallace. Una cosa divertente, magari da rifare, per parafrasare uno dei titoli più noti dell'autore americano. Si tratta di una nave da crociera trasformata in un grande festival a cielo aperto, in uno scenario (surreale quanto entusiasta) che vede salire a bordo della prima crociera italiana a tema decine di appassionati.

Grazie all’organizzazione Live Show Production e alla partnership con Costa Crociere, i ponti della nave si sono affollati di cosplayer, tra workshop sul fumetto, incontri, proiezioni e notti animate da concerti di sigle storiche dei cartoni animati.

Attraversando il Mediterraneo e le città di Savona, Barcellona e Marsiglia, questa esperienza che coniuga il relax del viaggio con la frenesia di una fiera nasconde in realtà un fenomeno culturale molto più ampio: quello di una sottocultura “nerd” che non è più solo di nicchia e che, anzi, conquista sempre più spazio nei luoghi del tempo libero tradizionale. E se anche a bordo si giocano tornei di carte, si ascoltano talk su film d’animazione storici e cosplay e si balla sulle note di sigle di anime storici, vuol dire che la passione e l’immaginario nerd oggi viaggiano davvero in prima classe.