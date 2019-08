Com'è andato il primo giorno di consultazioni al Quirinale

DALL'ITALIA

Domani i maggiori gruppi parlamentari salgono al Quirinale per le consultazioni, a partire dalle ore 10. Nel pomeriggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato i presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico, poi è toccato al Gruppo per le Autonomie di Palazzo Madama, al gruppo Misto delle due Camere e infine al gruppo di LeU a Montecitorio. Il capo dello Stato aveva avuto precedentemente anche un colloquio telefonico con il suo predecessore, Giorgio Napolitano.

La direzione del Pd ha dato mandato al segretario Nicola Zingaretti di trattare con il M5s per la formazione di un nuovo governo. Zingaretti ha formulato 5 punti fondamentali su cui si dovrà avviare il negoziato.

La Cei si pronuncia sulla crisi: “Si governi su progetti per il bene comune, non su contratti”, ha detto il presidente, il cardinale Gualtiero Bassetti.

Svolti i funerali dell’ultras della Lazio Fabrizio Piscitelli ucciso in un agguato a Roma. Centinaia di tifosi hanno salutato il feretro con applausi, tifo da stadio e qualche saluto romano.

Cresce il reddito delle famiglie italiane nel primo trimestre del 2019. Lo rilevano i dati dell’Ocse, ma la crescita del nostro paese resta al di sotto della media dell’Eurozona.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,76 per cento. Differenziale Btp-Bund a 200 punti. L’euro chiude in calo a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

Il disavanzo di bilancio degli Stati Uniti sta crescendo più velocemente del previsto e il prossimo anno raggiungerà i mille miliardi di dollari mentre il presidente americano Donald Trump sta prendendo in considerazione nuovi tagli alle tasse che aumenterebbero il debito. Ieri l’ufficio di bilancio del Congresso ha pubblicato le stime di crescita.

Donald Trump non andrà in Danimarca dopo che il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha escluso la possibilità di vendere la Groenlandia agli Stati Uniti. L’incontro, ha scritto il presidente americano su Twitter, non è stato cancellato, ma rimandato.

Simon Cheng è detenuto in Cina. Ieri il ministero degli Esteri cinese ha confermato che il dipendente del consolato britannico a Hong Kong, scomparso da due settimane, è in stato di fermo.

Il cardinale Pell ha perso l’appello contro la condanna a sei anni di carcere per abusi su minori. L’alto prelato australiano era stato condannato da un tribunale di Melbourne a dicembre.

Buhari ha prestato giuramento e ha presentato i suoi ministri. Il presidente della Nigeria eletto a febbraio ha anche annunciato una stagione di riforme.

La Grecia non faciliterà il passaggio nel Mediterraneo della petroliera iraniana Adrian Darya 1, trattenuta per 45 giorni a Gibilterra.