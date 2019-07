I sindacati confermano lo sciopero dei trasporti del 24 luglio

I sindacati rispondono con un secco no alla richiesta avanzata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che al tavolo sui trasporti ha chiesto di sospendere lo sciopero generale previsto in tutta Italia per il 24 e 26 luglio. La richiesta arriva dopo l'incendio doloso che ieri ha praticamente bloccato il traffico ferroviario lungo la tratta Milano-Napoli provocando fortissimi disagi alla viabilità.

Le sigle Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti presenti al tavolo hanno motivato il rifiuto dicendo che “non vi sono le condizioni per revocare né rinviare lo sciopero” ma si sono dette aperte a un confronto sulle problematiche per evitare, in futuro, interruzioni del servizio.

Anche Giuseppe Santoro Passarelli, presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi, ha inviato una lettera ai sindacati invitandoli ad assumere “un forte senso di responsabilità” posticipando la data del 24 luglio per le interruzioni che interessano il settore ferroviario, per scongiurare un nuovo blocco dei trasporti.

Lo sciopero nazionale in programma il 24 luglio è di 4 ore e coinvolge il trasporto pubblico locale nelle seguenti fasce orarie:

Firenze, Milano e Torino dalle 18 alle 22;

Roma e Bari dalle 12.30 alle 16.30;

Napoli dalle 9 alle 13;

Venezia dalle 10 alle 14;

Bologna dalle 11 alle 15;

Genova dalle 11.30 alle 15.30;

Palermo dalle 9.30 alle 13.30.

Allo sciopero aderiranno anche Italo (dalle ore 9 alle 17, con alcuni treni garantiti) e Ferrovie Nord (dalle ore 9 alle 13), escludendo le fasce orarie garantite per legge. Rimangono invece invariate le corse di Trenitalia.

Lo sciopero del 26 luglio riguarderà il trasporto aereo: il personale Alitalia non garantisce i servizi per 24 ore, mentre per le altre compagnie aeree il disservizio durerà dalle 10 alle 14. Qui l'elenco dei voli garantiti pubblicato dall'Enac.