Di Maio cerca di salvare la faccia sulla Tav: “Decida il Parlamento”

DALL'ITALIA

Conte si schiera a favore del completamento della Tav. “Non realizzare la ferrovia costerebbe più che completarla”, ha detto il premier in un video su Facebook: “Solo il Parlamento può decidere di bloccare l’opera”. Conte ha aggiunto che “la Francia si è opposta a un progetto alternativo”. “La Tav si farà come abbiamo detto noi, peccato per il tempo perso”, ha risposto il leader della Lega, Matteo Salvini. “Presenteremo un atto in Parlamento per dire che le priorità sono altre”, annuncia il capo politico del M5s, Luigi Di Maio: “Non abbiamo paura di restare soli”. Il Pd e Forza Italia chiedono le dimissioni del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.

La Libia sequestra il peschereccio italiano “Tramontana” nei pressi del Golfo di Sirte. La Farnesina ha scritto in una nota che la detenzione “è verosimilmente legata ad attività di pesca in acque ad alto rischio” e ha chiesto “il rapido rilascio dell’equipaggio”, di cui fanno parte cinque uomini di Mazara del Vallo e due tunisini.

Cantone si dimette dall’Anac. “Tornerò in magistratura”, ha scritto il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione in una lettera: “E’ cambiato l’approccio culturale verso l’Anac”.

I sindacati confermano lo sciopero dei trasporti per il 24 e il 26 luglio. “Le ragioni della mobilitazione rimangono valide”. Il Garante degli scioperi aveva chiesto di rinviare l’interruzione dei trasporti ferroviari.

Borsa di Milano. Ftse-Mib + 1 per cento. Differenziale Btp-Bund a 195 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO