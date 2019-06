Le immagini dell'abbattimento del Ponte Morandi

Alle 9.37 di oggi, venerdì 28 giugno, le pile rimaste in piedi del fu ponte Morandi sono state fatte collassare a terra. L'esplosione è avvenuta come programmato sebbene si stata posticipata di una mezz'ora a causa di un inquilino delle palazzine della zona rossa che non aveva voluto uscire dal suo appartamento.

Alle 9,28 sono entrati in funzione gli idranti che alla base delle pile 10 e 11 hanno bagnato il terreno per ridurre le dispersioni di polvere. Alle 9.32 la sirena ha iniziato a suonare avvolta dal silenzio delle migliai di persone che in vari punti stavano assistendo alle ultime ore del Morandi. Alle 9.37 le esplosioni.