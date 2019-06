DALL'ITALIA

Tria esclude la manovra correttiva all’Eurogruppo. “Non ne abbiamo bisogno”, ha detto il ministro dell’Economia a margine del summit con i ministri delle Finanze dell’Eurozona: “Non sono contrario alla flat tax ma bisogna valutare la compatibilità con gli obiettivi di deficit”. Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha detto che la “procedura per debito eccessivo contro l’Italia è evitabile” ma “è necessario un sentiero chiaro”. Il Fmi ha scritto nel suo ultimo rapporto che i paesi ad alto debito sono un rischio per l’Eurozona.

La maggioranza si divide su Radio Radicale. L’emendamento del Pd per stanziare tre milioni per l’emittente nel 2019 è stato approvato in commissione Bilancio e finanze alla Camera grazie ai voti dei deputati leghisti. Il M5s ha votato contro.

Scontro tra Salvini e Sea Watch. La nave dell’ong è diretta verso Lampedusa malgrado la richiesta del ministro dell’Interno di fare sbarcare i migranti a Tripoli in Libia. “Sarebbe un crimine”, ha detto l’ong.

Amanda Knox torna in Italia per la prima volta da quando è stata assolta dalla Corte d’assise d’appello di Perugia per l’omicidio di Meredith Kercher nel 2011. La giornalista americana parteciperà al festival della giustizia penale di Modena.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,82 per cento. Differenziale Btp-Bund a 261 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

La polizia a Hong Kong ha arrestato 11 persone che partecipavano alle proteste contro l’emendamento sull’estradizione nella Cina continentale per alcuni reati proposto dalla governatrice Carrie Lam. I manifestanti sono accusati di essersi riuniti illegalmente e di aver aggredito gli agenti. Le manifestazioni vanno avanti dallo scorso fine settimana: negli scontri sono rimaste ferite 81 persone.

Boris Johnson ha vinto il primo turno delle primarie per la leadership dei Tory. L’ex ministro degli Esteri britannico ha ottenuto 114 voti contro i 43 di Jeremy Hunt, arrivato secondo.

Violenti scontri a Memphis, in Tennessee, tra la polizia e almeno 300 manifestanti che protestavano per la morte di un ventunenne afroamericano ucciso da alcuni agenti.

Nathalie Loiseau ha ritirato la candidatura per la presidenza del gruppo europeo Renew Europe dopo alcune critiche sui suoi compagni di partito.

C’è stato un attentato in Afghanistan. Nella città orientale di Jalalabad un attentatore suicida si è fatto esplodere vicino a un veicolo della polizia. Sono morte nove persone.

Abdelmalek Sellal è stato arrestato. La Corte suprema algerina ha confermato l’arresto dell’ex primo ministro algerino per corruzione e clientelismo.