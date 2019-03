La Francia spera che “l’Italia confermi il proprio impegno” sulla Tav

DALL'ITALIA

Conte esprime dei “forti dubbi” sull’utilità della Tav. “Ribadisco le mie perplessità”, ha detto il premier in una conferenza stampa: “Dobbiamo continuare a parlare con la Francia e con l’Unione europea”. Il presidente del Consiglio ieri ha incontrato Mario Virano, il dg di Telt, la società italo-francese che dovrà realizzare l’opera.

Il ministro dei Trasporti francese, Elisabeth Borne: “Confido che l’Italia confermi il proprio impegno”.

L’Italia rallenta l’economia dell’Eurozona, dice Mario Draghi. “Alcuni paesi e alcuni settori hanno condizionato la crescita europea”, ha aggiunto il governatore della Banca centrale europea in una conferenza stampa.

Berlusconi indagato per corruzione. L’ex premier e leader di Forza Italia è accusato dalla procura di Roma di avere condizionato una sentenza del Consiglio di stato sulla Banca Mediolanum.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,74 per cento. Differenziale Btp-Bund a 242 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

La Bce lascerà i tassi di interesse invariati fino alla fine del 2019. Lo ha annunciato il presidente Mario Draghi che ha aggiunto che dal settembre prossimo e fino a marzo 2021, la Banca centrale europea concederà alle banche nuovi finanziamenti per dare la possibilità agli istituti di ristrutturarsi.

Trudeau si è difeso in conferenza stampa. Il premier canadese ha negato di aver fatto pressioni per aiutare la società SNC-Lavalin Group Inc.

Cohen ha intentato una causa contro l’organizzazione di Trump, accusata di non avergli pagato 1,9 milioni di dollari come previsto dal suo contratto.

Khamenei ha nominato Ebrahim Raisi capo del sistema giudiziario in Iran. L’ultraconservatore assumerà l’incarico venerdì.

Il cardinale Barbarin è stato condannato in Francia a 6 mesi per mancata denuncia di abusi sessuali su minori.