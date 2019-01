Dagli Stati Uniti al Perù, ecco il fronte anti Maduro

DALL'ITALIA

Giuseppe Conte critica l’Unione europea al forum di Davos. Il premier: “L’euro non ha risolto i problemi dell’Italia. Dobbiamo essere più uniti come europei: sogniamo un’Europa del popolo”. “Angela Merkel mi ha confermato che non si ritira dalla missione Sophia”, ha aggiunto il premier. Conte stima una crescita dell’1,5 per cento dell’Italia nel 2019 in un’intervista concessa a Bloomberg.

Rinviato il voto sul dl Semplificazioni al Senato. Lega e M5s sono divisi sulle trivelle. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha detto: “Non firmerò nessuna autorizzazione. Piuttosto torno a fare il generale”.

Renata Radaelli non si può candidare alle primarie di +Europa. Lo ha stabilito la commissione di Garanzia del congresso. Radaelli è considerata vicina alle posizioni di Matteo Salvini.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,19 per cento. Differenziale Btp-Bund 252 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,13 sul dollaro.

DAL MONDO