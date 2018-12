Di Maio e Salvini attesi a Catania e la fine della legge marziale in Ucraina

Seicento sfollati dopo il terremoto dell’altra notte che ha colpito sei paesi etnei. Il sisma di magnitudo 4.8 si è verificato alle 3:19 di mercoledì a una profondità di solo un chilometro. I paesi più colpiti sono Zafferana Etnea, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina. I crolli hanno interessato circa 15 abitazioni private e alcune chiese.

Giovedì i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, saranno in Sicilia nelle zone terremotate.

Matteo Salvini sarà giovedì a Pesaro, in Prefettura, per la riunione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, convocato d’urgenza in seguito all’omicidio di Marcello Bruzzese, fratello di un collaboratore di giustizia che si trovava sotto protezione.

Guasto all’alta velocità Roma-Napoli. Un problema alla linea elettrica di alimentazione ha provocato ritardi fino a 4 ore.

Nei giorni di festività natalizie a Roma è di nuovo emergenza rifiuti, con roghi in varie zone della Capitale.L’Ama, la municipalizzata dei rifiuti, ha annunciato un piano intensivo di recupero.

Un poliziotto ha sparato un colpo in aria, a Torino, durante un controllo su un diciassettenne, dopo essere stato accerchiato da una cinquantina di residenti in un campo rom.

E’ morto Carlo Maria Maggi, leader di Ordine Nuovo, condannato all’ergastolo per la strage di Piazza della Loggia.

DAL MONDO

Israele ha bombardato un deposito di armi in Siria, a nordest di Damasco. L’esercito non ha confermato il bombardamento, ma ha detto di aver intercettato un missile proveniente dalla Siria. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, nel deposito c’erano armi del gruppo radicale sciita libanese, Hezbollah.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto visita a sorpresa alle truppe americane stanziate in Iraq, assieme a sua moglie Melania.

E’ terminata la legge marziale in Ucraina dopo un mese dal sequestro delle tre navi da parte di Mosca nello stretto di Kerch.

Putin ha detto che Mosca nel 2019 schiererà i nuovi missili nucleari ipersonici.

L’Isis ha rivendicato l’attacco in Libia contro il ministero degli Esteri. Lo ha comunicato l’agenzia di stampa Amaq che ha parlato di tre attentatori.

Ci sono stati stati nuovi arresti in Marocco per l’omicidio delle turiste scandinave.

E’ iniziato il processo a Wang Quanzhang. L’avvocato cinese difensore di attivisti politici è accusato di “sovversione”.

Ruth Ginsburg ha lasciato l’ospedale. La giudice della Corte suprema era stata ricoverata per un intervento ai polmoni.