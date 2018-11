Ostia riparte dalla Palestra della Legalità

È passato poco più di un anno da quando Daniele Piervincenzi, giornalista e inviato della trasmissione Nemo, venne colpito al volto con una testata da Roberto Spada a Ostia. Roberto, all'epoca incensurato, appartiene all'omonima famiglia di sinti ed è fratello di Carmine, condannato a 10 anni di carcere con l'aggravante di associazione mafiosa e riconosciuto come boss del clan. Le immagini di quell'aggressione hanno fatto il giro del mondo. Roberto Spada in piedi davanti all'ingresso della sua palestra di pugilato, Piervincenzi che gli fa delle domande sui legami con CasaPound (era l'epoca delle elezioni municipali di Ostia), lo scatto improvviso e il volto pieno di sangue del giornalista.

La penna e gli Spada L’aggressione a Daniele Piervincenzi dice due cose sulla politica e su Ostia

Da allora molte cose sono successe. Lo scorso giugno Roberto Spada è stato condannato a sei anni per l'aggressione. E oggi Piervincenzi è tornato a Ostia, ma per tutt'altro motivo: una giornata di festa e sport nel cantiere della Palestra della Legalità che presto verrà aperta. Uno spazio di 1.200 metri quadrati in via dell'Idroscalo, ha ricordato il giornalista, “strappati alla criminalità. Una palestra che crea un'alternativa per tanti giovani. Un presidio sociale e di sport”. Prima, ha proseguito, “i ragazzi avevano solo la palestra di pugilato di Roberto Spada. Non c'era un posto dove i giovani potessero imparare i veri valori dello sport, quello sano che include e contribuisce a creare persone migliori che sanno lavorare di squadra”.

“Non torno quasi mai qui a Ostia – ha concluso – ma oggi è una bellissima occasione per essere presente e sono davvero molto contento di esser venuto”. La palestra è stata avviata dall'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Asilo Savoia” insieme al tribunale di Roma e alla Regione Lazio. Con Piervincenzi, appassionato e giocatore di rugby, anche Paul Griffen, dirigente della Federugby e conduttore sportivo, e Simone Favaro, componente della Nazionale italiana di rugby.

“Lo sport – ha dichiarato il presidente di Ipab Asilo Savoia Massimiliano Monnanni – ha in sé la forza positiva del cambiamento e della costruzione di comunità. È quello che grazie al Programma 'Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità' sta già avvenendo a Montespaccato dopo il sequestro della Polisportiva e la sua gestione da parte dell'Asilo Savoia, dove i nostri giovani atleti hanno reso la squadra di calcio 'Montespaccato Savoia' la più corretta dell'intero campionato di Eccellenza. Presto saremo anche a Ostia e metteremo a disposizione dei cittadini e delle realtà del territorio una struttura che rivoluzionerà il modo di fare sport e creare comunità e coesione sociale, in linea con i valori e la storia ultrasecolare dell'Asilo Savoia".



La Palestra della Legalità, oltre a essere una start up che dà opportunità di lavoro a giovani atleti e sportivi con titoli certificati, valorizzandoli come istruttori e personal trainer, offrirà anche attività sportive gratuite a fasce disagiate garantendo a tutti servizi di qualità a prezzi accessibili con agevolazioni speciali per over 70, famiglie numerose e studenti.