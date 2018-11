Il governo battuto alla Camera sul dl anticorruzione

DALL'ITALIA

I commissari di Alitalia accolgono con favore l’offerta di Ferrovie dello stato. L’ad di Fs, Gianfranco Battisti, ha detto: “Abbiamo fatto l’offerta. Aspettiamo la risposta del Mise”. Il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, si è dimesso dall’incarico. L’Unione nazionale dei consumatori ha chiesto all’Antitrust di bloccare l’operazione.

Il governo battuto alla Camera sul decreto anticorruzione. Passa con 239 sì e 184 no l’emendamento sull’abuso d’ufficio proposto dall’ex M5s Catello Vitiello. “Voto in aula assolutamente sbagliato. La posizione della Lega la stabilisce il segretario”, ha detto Matteo Salvini, “Il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza”.

Se necessario metteremo la fiducia sul decreto Sicurezza, ha detto il premier Giuseppe Conte. Il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: “Se non passa, salta tutto”.

Blitz contro il clan dei Casamonica a Roma. Le otto villette abusive verranno demolite entro un mese. Il premier Giuseppe Conte, in visita nelle case sequestrate, ha detto che “al loro posto ci faremo un parco pubblico”.

Sequestrata la nave Aquarius di Medici senza frontiere, accusata di avere smaltito rifiuti pericolosi. Lo ha deciso il procuratore di Catania.

Borsa di Milano Ftse-Mib -1,8 per cento. Differenziale Btp-Bund a 326 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,13 sul dollaro.

DALL'ESTERO

Trump ha difeso Mohammed bin Salman sul caso Khashoggi. “Potrebbe anche essere che il principe ereditario fosse a conoscenza di questo tragico evento, forse lo era forse non lo era”, ha scritto il presidente americano in un comunicato. “Potremmo non venire mai a conoscenza di tutti i fatti che riguardano l’omicidio di Jamal Khashoggi”.

May e i leader europei si incontreranno domani a Bruxelles per firmare una dichiarazione prima del vertice di domenica per approvare la bozza di accordo sulla Brexit. La Spagna non firmerà l’accordo sulla Brexit se non verrà specificato che il futuro di Gibilterra dipende da Madrid e Londra.

E’ stata aperta un’inchiesta su Macron e sui fondi che hanno contribuito a finanziare la campagna elettorale del presidente francese nel 2016.

Khodorkovski e Browder contro Interpol. I due oppositori del Cremlino chiedono di evitare la nomina di un russo a capo della polizia internazionale.

I titoli tecnologici sono in sofferenza a Wall Street. Durante i primi scambi Apple e Amazon hanno perso più del 4 per cento.

C’è stato un attentato a Kabul. Più di 50 persone sono morte durante un raduno religioso nella capitale afghana. Al momento non ci sono state rivendicazioni.

A Bruxelles un uomo ha accoltellato un poliziotto gridando “Allah Akbar”. L’attentatore è stato ucciso dagli altri agenti.