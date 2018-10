Il dovere di Salvini sulla xenofobia

Luca Traini è stato condannato in primo grado a dodici anni per i reati di strage aggravata dall’odio razziale e porto abusivo d’arma e la storia di Traini siamo certi che la ricorderete tutti. Il 3 febbraio del 2018, per vendicare la morte di una ragazza, Traini esplose diversi colpi dalla sua auto ferendo sei immigrati e la notizia del tentato omicidio di Macerata fece il giro del mondo anche perché Traini, in quel momento, era un militante della Lega....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.