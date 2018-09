Uno scandalo senza vaffa

Facciamo subito una forzatura storica e proviamo a guardare e interpretare con occhi di oggi le vicende della Banca Romana negli ultimi due decenni dell’800. Andremmo subito alla ricerca della ricezione nella società di quella frana politica e giudiziaria, immaginando girotondi o fiaccolate o, tanto per restare nell’incongruità temporale sia per l’oggi sia per l’epoca dei fatti, popoli dei fax, oppure grillismi e relative o-ne-stà, o-ne-stà. E invece troviamo tutt’altro. Troviamo una vicenda che “nasce in Parlamento e finisce in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.