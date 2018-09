Un violento nubifragio ha causato diversi danni ieri a Roma. Le immagini mostrano l’esterno di un bar di via San Giovanni in Laterano, proprio di fronte al Colosseo, completamente inagibile a causa dell’allagamento delle strade. Un ragazzo è addirittura intento a nuotare in strada a testimoniare il livello raggiunto dall'acqua. La perturbazione ha raggiunto la Capitale nella notte, è durato poco più di un'ora ma ha causato allagamenti. In via San Giovanni in Laterano la strada si è completamente riempita d'acqua. Il presidente dell'associazione di categoria Lupe Roma, Fabio Mina, denuncia i danni a numerosi macchinari dei locali della zona. Pioggia intensa anche a Ponte Milvio, a Roma Nord con allagamenti delle strade. Sulla Gianicolense un fulmine ha colpito una centralina e ci sono diversi impianti semaforici fuori uso.