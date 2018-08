Da Vauro a Gentiloni, il ricordo di Vincino

"Hai disegnato i grandi mostri della politica italiana... e mi hai lasciato solo con i mostriciattoli!". Con una vignetta in cui disegna se stesso in lacrime, Vauro Senesi su Twitter dà l'ultimo saluto all'amico e collega Vincino con cui lavorò per anni e col quale collaborò nella riedizione delle storiche riviste "Il Clandestino" e "Il Male".

Ciao Vincino amico mio pic.twitter.com/bZZS03ComH — Vauro (@VauroSenesi) 21 agosto 2018

Anche l'ex premier, Paolo Gentiloni, ha ricordato il nostro Vincino. "Ci mancherà la sua dissacrante ironia, la sua capacità di fare editoriali politici con un disegno appena abbozzato, il suo impegno di uomo libero. Ci mancherai Vincino", ha scritto su Twitter.

Ci mancherà la sua dissacrante ironia, la sua capacità di fare editoriali politici con un disegno appena abbozzato, il suo impegno di uomo libero. Ci mancherai #Vincino — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 21 agosto 2018

Vincino disegna durante una riunione di redazione al Foglio

Qui di seguito l'ultimo intervento di Vincino su Radio radicale, nella trasmissione "Vincino l'impresentabile" di venerdì 17 agosto 2018 condotta da Andrea De Angelis e dal disegnatore.