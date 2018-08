Annunziata, conigli e sciacalli

Non sappiamo se i Benetton, intesi come azionisti di maggioranza di Atlantia, come gruppo e persino come famiglia, abbiano un “cuore di coniglio”, incapace di curarsi dei diritti di tutti. E’ vero che imprenditori di quel rango e con quella strabiliante esperienza nella comunicazione avrebbero potuto fare di meglio, almeno con le parole, nella gestione del disastro di Genova. Invece sono stati freddi, in ritardo, sempre sulla difensiva e hanno dato un’immagine di poca empatia, di poca sensibilità sociale. Lucia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.