Chi vive in Calabria. A San Calogero, nel vibonese, hanno ammazzato Soumayla Sacko, maliano, ventinove anni, figli, moglie, un lavoro, tutto in regola. Col fucile, praticamente per strada. Indagato per l’omicidio è un agricoltore: 43 anni, qualche precedente poco rilevante per poco rilevanti litigi. “Eccolo qui il sud dell’Italia 2018 così orribilmente simile a quello dell’Italia 1948”, ha scritto Flavia Perina. E ha ricordato che Mimmo Cangemi, in Attenti al sud, ha definito la popolazione calabrese “una maggioranza in libertà...

