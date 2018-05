DALL'ITALIA

“Un nuovo governo entro la fine della prossima settimana”, dice il braccio destro di Luigi Di Maio, Vincenzo Spadafora, secondo il quale è molto probabile che per il premier si scelga “un nome terzo”. Intanto, Piazza Affari ha chiuso in netto calo per i timori legati al profilarsi del governo M5s-Lega.

E’ avvenuto ieri il primo incontro tra le delegazioni di Lega e M5s per l’elaborazione del programma condiviso di governo. I due partiti esprimono “piena sintonia” sulle trattative in corso.

Sergio Mattarella contro il sovranismo, “seducente ma inattuabile”. “Nessuna grande sfida – dice il capo dello stato – può essere affrontata da un qualunque paese membro dell’Ue, preso singolarmente”.

“Il dossier Ilva passa al nuovo governo”, dice il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda, dopo il fallimento della trattativa tra governo e sindacati.

Borsa di Milano. Ftse-Mib a -0,96 per cento. Differenziale Btp-Bund a 139,30 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,19 sul dollaro.

DAL MONDO