Natale spelacchiato. Il paradigma dell'albero

Roma. Per vederlo finalmente addobbato e illuminato bisognerà attendere domani quando la sindaca Virginia Raggi lo accenderà ufficialmente, ma intanto l’albero di Natale che da una settimana è stato interrato come da tradizione a piazza Venezia a suo modo è già una star dei social. “Striminzito”, “triste”, “storto”, “patetico” i commenti più ricorrenti dei romani che lo hanno già ribattezzato “spelacchio”. Abbastanza per far tornare in mente a tutti la storia tragicomica del Natale scorso, quando Raggi prima inaugurò giuliva...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.