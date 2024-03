“Gli ebrei a Firenze vivono un momento difficile”, dice il presidente della comunità ebraica

"Per gli ebrei a Firenze è sicuramente un momento difficile. Per la prima volta dopo tanto tempo ci sentiamo schiacciati, isolati”. A dirlo, intervistato dal Foglio, è il presidente della comunità ebraica fiorentina, Enrico Fink. Firenze è probabilmente la città che più di tutte ha risentito delle tensioni emerse dopo il 7 ottobre sul conflitto fra Israele e Palestina. Il 2 febbraio due molotov sono state lanciate contro il consolato degli Stati Uniti a Firenze da un giovane di origine giordana arrestato alcune ore dopo. Venerdì scorso un corteo pro Palestina ha cercato di arrivare sempre al consolato americano ed è stato bloccato con la forza dalla polizia. Questo sabato si terrà un’altra manifestazione per la Palestina in pieno centro città. A far amareggiare Fink, però, è soprattutto il convegno tenutosi sabato scorso a Palazzo Vecchio intitolato “Pace e giustizia in medio oriente”: “Si sono sentite parole ignobili – dice Fink –. Nella sala del Consiglio comunale è stata data voce, senza contraddittorio, a parole che incitavano espressamente alla violenza, alla guerra e all’annientamento di Israele”.

