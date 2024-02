Scacciare gli artisti israeliani ha un pessimo precedente. Sangiuliano e il vero Dissenso

Nei Giardini della Biennale di Venezia si è da poco conclusa, novembre 2023, una mostra documentale che da sola basterebbe a drammatico monito. Titolo: “8 e la Shoah dell’arte - Entartete Kunst Arte degenerata”. Nello spazio InParadiso Art Gallery, la mostra raccontava la vicenda dell’artista ebreo tedesco Otto Freundlich ucciso nel campo di sterminio di Majdanek. Le sue opere e di altri artisti ebrei, ma non soltanto, erano finite in quell’immondo inferno buio intitolato “Arte degenerata” voluto da Hitler nel 1937. Mettere a tacere gli artisti in base alla loro appartenenza razziale, anche se oggi si chiama boicottaggio, è suprema inciviltà. Specie in un luogo all’arte sacro come la Biennale.

