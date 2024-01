Il cattivo romanzo su Malagrotta s'è trasformato in tragedia comica

Ci si è dimenticati di che cosa sia stata veramente Malagrotta, una struttura essenziale per la città. Meriterebbe una fine migliore di quell’orribile pasticcio che si sta realizzando per colpa di discutibili decisioni processuali

Il 24 dicembre scorso, il secondo Tmb, un impianto per la selezione dei rifiuti collocato nell’ area di Malagrotta è andato a fuoco. A dare l’ allarme è stato il personale di vigilanza, visto che pare che nessun addetto fosse presente al momento dell’incendio. I casi di focolai spontanei dove vengono stoccate grandi quantità di rifiuti non sono rari. All’interno si formano sacche di gas da fermentazione che possono facilmente innescarsi per vari motivi. Per questo è necessaria una sorveglianza continua in grado di segnalare immediatamente eventuali problemi. Gli impianti più avanzati sono dotati di rilevatori di temperatura che danno l’ allarme in caso di pericolo. È la seconda volta che questo accade.