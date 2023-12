Le formidabili truffe per truccare le estrazioni del lotto

Potrebbe sembrare un sequel dei "Soliti ignoti", ma qualcuno in Italia nel corso della storia è riuscito a truffare le famose estrazioni, come in "Accadde a Lisbona"

Da “Accadde a Lisbona” a “Fortuna criminale”, potremmo sintetizzare. “Accadde a Lisbona” fu lo sceneggiato della Rai in cui nel 1974 Paolo Stoppa interpretò Artur Virgílio Alves dos Reis: il portoghese che nel 1925 riuscì a falsificare le firme dei dirigenti della Banca del Portogallo su una serie di documenti con cui chiese la stampa di un ingente quantitativo di banconote da 500 escudos alla stessa ditta inglese che stampava i biglietti ufficiali. Essendo le monete false nel senso che non erano state commissionate dallo stato ma al contempo vere nel senso che venivano dalla stessa “fabbrica”, il raggiro riuscì perfettamente, e con le 200.000 banconote ottenute la banda poté addirittura fondare una banca per riciclarle in attività finanziarie. Ma poi tutto fu scoperto, e i paradossali falsari finirono dentro: lo sceneggiato mostrava un errore nelle istruzioni per cui vennero stampate due banconote entrambe formalmente autentiche, ma con lo stesso identico numero di serie.