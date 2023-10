I Club Dogo e Beppe Sala salveranno Gotham-Milano?

Che il sindaco Beppe Sala, nonostante qualche botta che ha preso di recente, non avesse perso il senso dell’umorismo e dello spettacolo – due doti senza cui non c’è vera Milano – nessuno lo ha mai messo in dubbio. E così, in un venerdì mattina uggioso e funestato dallo sciopero, eccolo apparire in cima ai grattacieli della città e partecipare da protagonista a un evento di spettacolo e comunicazione divertente, nuovo, di quelli che si possono leggere anche in controluce. Che la reunion dei Club Dogo, gruppo rap o hip hop di culto milanese (e non solo) della prima decade del millennio fosse nell’aria le decine di migliaia di fan cresciuti con nel cuore e nelle orecchie Guè (Pequeno), Jake La Furia e Don Joe lo sapevano da tempo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE