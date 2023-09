Perché Brandizzo sparirà presto dalle prime pagine dei giornali

La ragione per cui la strage di Brandizzo si allontanerà lentamente dalle prime pagine dei giornali non riguarda un semplice effetto temporale: passano i giorni, la nuova attualità prende il sopravvento e l’attenzione per ciò che è passato svanisce. La ragione riguarda qualcosa di più interessante, e se vogliamo di più triste, che coincide con una sensazione ormai evidente che potremmo provare a sintetizzare così: le aspettative sono state tradite. Le aspettative erano quelle cupe che abbiamo provato a descrivere la scorsa settimana: fare di tutto per dimostrare che quello che è accaduto il 30 agosto sui binari di Brandizzo è il frutto di un sistema malato chiamato capitalismo. Un sistema, si è detto poche ore dopo la morte dei cinque operai, che non fa altro che evidenziare le stesse crepe mostrate ai tempi della strage di Viareggio e della strage della Thyssen, quando i vertici delle società coinvolte negli incidenti furono condannati per responsabilità oggettiva (non potevano non sapere).

