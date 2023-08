Buon Ferragosto malmostosi e populisti del turismo

La stupidaggine dell’estate – in un circolo vizioso che va dal turista populista e culturalmente poco attrezzato alle pagine e siti dei giornali, colpevoli anche di più per istigazione alla stupidità generale – è quella degli scontrini “esagerati”, “scandalosi”, “ladri”. Con relativa gogna e con un perverso effetto di riflesso: il sospetto, che ormai è diventato certezza nella banalizzazione sociale, che il turismo sia un male. Una cosa da combattere e da cui difendersi. Ma basta poco, un po’ di buon senso, per capire che le cose stanno diversamente. Certo, esiste quello che da tempo è definito “overturism”, il turismo di massa insostenibile. Ma anziché bollarlo come tale – e fare il tifo per scaricarlo con un pizzico di colonialismo sugli altri paesi, gli ultimi arrivati del turismo low cost e all inclusive – sarebbe il caso di migliorare le offerte. Ad esempio premiando un turismo meno frettoloso, con proposte adeguate. A Milano, a Firenze e Roma i flussi di turisti crescono, e questo non può essere liquidato soltanto come un “disagio”.

