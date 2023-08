No, le Maldive no: il turista è un lavoro che non vogliamo più fare

Coraggio, ci siamo quasi. Manca il giro di boa di Ferragosto e poi possiamo dire che le vacanze si avviano finalmente al termine. Mai come quest’anno sono state faticose, ansiose, incerte. L’uomo non è fatto per vivere alle prese con l’instabilità. Prima quella climatica: ecco il luglio più caldo della storia, poi l’agosto più fresco, o almeno freschetto. Il meteo ha dato forfait. Poi, instabilità turistica. L’Italia, si diceva, è in preda all’overtourism. Venezia e Roma e le nostre belle coste piene zeppe. Come faremo? Vengono tutti qui. Poi no, contrordine, ecco il crollo delle presenze. E poi, noi over-turistizzati, dove possiamo mai andare a turistizzare a nostra volta? Vogliamo andare dove ci sono pochi turisti, cioè non vogliamo vedere noi. Oppure, va bene tanti turisti ma carini, a modo.

