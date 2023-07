Il testamento di Berlusconi offre un'alternativa al metodo Agnelli e Del Vecchio

Dopo di lui non c’è il diluvio, no davvero, ma Silvio Berlusconi lascia un regno senza re. Ha fatto così in politica, lo ha ripetuto per gli affari di famiglia, coerente con se stesso. In politica non ha trovato nessuno che abbia il quid, o meglio il suo quid. Per la Fininvest non è esattamente la stessa cosa: Marina e Pier Silvio avranno il 53 per cento (oltre al 60 per cento delle altre proprietà); sono dunque i figli della prima moglie Carla Dall’Oglio a contare di più in famiglia, i figli di Veronica Lario resteranno azionisti rilevanti, ma dovranno seguire la propria strada. In ogni caso, per volontà espressa, “nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest, precedentemente esercitato dal padre stesso”, come hanno fatto sapere gli eredi. Il Cavaliere ha donato anche 100 milioni al fratello Paolo e 100 a Marta Fascina. Per l’amico Marcello Dell’Utri un lascito di 30 milioni “per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me”. Nell’ultimo dei tre testamenti, quello vergato il 19 gennaio 2022, anche una lettera vergata a mano con la sua calligrafia a un tempo ampia e puntuta: “Sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue”, ha scritto indicando anche le donazioni per concludere: “Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà”.

