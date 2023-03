La seconda giornata del congresso della Cgil: la tavola rotonda con le opposizioni. La diretta

Sullo stesso argomento: Il congresso della Cgil è un'occasione per riflettere sui flop della Cgil

Inizia la seconda giornata del XIX congresso della Cgil a Rimini. Al centro dell'incontro di oggi un dialogo tra il segretario Maurizio Landini e i principali esponenti politici delle opposizioni. Al via il primo confronto tra la neosegretaria del Pd, Elly Schlein, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, la guida del Terzo polo Carlo Calenda e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana. Temi del giorno saranno probabilmente l'introduzione del salario minimo, la riduzione dell'orario lavorativo a parità di salario e la settimana lavorativa di quattro giorni: tutte materie su cui Landini ha insistito nel discorso di apertura del congresso di ieri.

Nel corso del suo primo intervento al congresso, la segretaria dem Elly Schlein ha dichiarato: "Se ragioniamo in concreto di temi e di merito ci sono sicuramente delle battaglie comuni da portare avanti insieme e nel paese. Oggi siamo qui per sondare quali possano essere questi temi". Schlein ha poi dichiarato che sul lavoro "si deve fare una lunga discussione per limitare i contratti a termine, perché il 62 per cento dei governi conosce solo quel tipo di contratti", aggiungendo rivolta agli altri leader presenti che questo "si può fare insieme".

Anche il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, come il segretario di Si, Nicola Fratoianni, prima, ha parlato della possibilità di una collaborazione tra opposizioni. "Dobbiamo ritrovarci sul terreno delle proposte concrete" partendo da "un patto per contrastare le disuguaglianze". "Su questi temi concreti" ha poi dichiarato Conte "definiremo la forza della nostra opposizione".

"Non potrei governare con le persone che sono qui oggi perché, innanzitutto non condivido la linea di politica estera, la posizione sul Jobs act e la linea su ambiente e rigassificatori". Carlo Calenda ha detto chiaramente di escludere una coalizione in vista di un futuro possibile esecutivo. Il leader del Terzo polo ha però aggiunto che è necessario "Cercare terreni comuni su cui lavorare insieme, come sul Servizio sanitario nazionale".

Notizia in aggiornamento.