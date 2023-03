"Uccidere un fascista non è un reato": i cori al corteo antifascista di Firenze

Sono più di 20 mila per le strade di Firenze, secondo le prime stime degli organizzatori, i manifestanti riuniti in nome dell'antifascismo dopo il pestaggio degli studenti davanti al liceo classico Michelangiolo. Tra questi c'è chi intona cori come "Il maresciallo Tito ce l’ha insegnato, uccidere un fascista non è reato". Alla marcia partecipano anche i due leader Elly Schlein, nuova segretaria del Pd, e Giuseppe Conte, presidente del M5s. Il corteo si è dipanato per oltre un'ora e mezzo nelle strade del centro storico. Per il comizio finale piazza Santa Croce è stracolma.