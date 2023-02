Il suicidio della studentessa dello Iulm e la colpa che è sempre del sistema

Lo scorso mercoledì mattina una giovane donna di 19 anni, studentessa dello Iulm di Milano, è stata trovata morta, suicida, in un bagno dell’ateneo. Dalle scarne cronache si è appreso che la giovane ha lasciato una lettera in cui spiega il suo gesto con il senso di fallimento della sua vita, sia personale sia nel percorso di studi. Una tragedia, qualunque sia la motivazione prevalente. Come ha ben scritto il rettore in una lettera destinata a tutta la comunità dell’ateneo, “c’è un mistero, in un gesto così, c’è una ferita, c’è un dolore così grande, che chiedono solo di essere ascoltati, con rispetto”. Da tre giorni si assiste però anche a una torsione interpretativa di una tragedia che è appunto anche “mistero” che finisce per essere persino poco rispettosa di quella giovane donna che non c’è più. È il tentativo, e passi l’attenuante della buona fede e della compassione, di “sociologizzare” quel fatto.

