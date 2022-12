Il bonus cultura? Usiamo l'Invalsi

Mentre il ministro insiste a occuparsi dei de minimis della scuola, e verga circolari sul divieto di cellulari in classe, prosegue anche la battaglia non proprio cruciale, anzi a dirla tutta incomprensibile, per la riforma di 18app, il bonus cultura per i diciottenni. Che sarà sostituito dalla nuova “Carta G”. Col nuovo meccanismo – secondo il governo favorevole ai più poveri e ai più bravi – l’erogazione sarà subordinata a un Isee fino a 35 mila euro e al cento alla maturità (che peraltro nella maggior parte dei casi si ottiene a diciannove anni). Considerando che, dati del ministero, nel 2021 hanno preso 100 solo il 13,5 per cento degli studenti, e il 15,6 per cento un voto tra 91 e 99 (il 3,1 ha avuto la lode), il 70 per cento dei maturati non vi accederebbe. Se non eventualmente per reddito. Ovviamente a lamentarsi dell’idea di premiare il voto di maturità è la sinistra – che però era contraria anche a limitare l’erogazione ai redditi bassi, perché “la cultura è per tutti” – secondo cui in questo modo il benefit finirebbe “a quelli che sono già bravi”, i “privilegiati” che non ne hanno bisogno.

