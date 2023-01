Matteo Messina Denaro e la nuova mafia prêt-à-porter

Sì ok la massoneria. Ok anche le “fette di borghesia collusa” come hanno scritto i giornali in questi giorni. Ma il vero mistero dell’arresto clamoroso di Matteo Messina Denaro è l’orologio “Jack Miller”, come molti hanno scritto, e che è finito pure sui giornali stranieri. Ci si è chiesto cosa c’entri il campione di motociclismo con un orologio, altri hanno scritto Frank Miller (celebre fumettista), in realtà gli esperti di questo strategico settore dicono trattarsi di un Franck Muller o dell’ancor più caro Richard Mille, ma questa storia non centra solo con la sciatteria giornalistica, ci parla piuttosto di look e di percezione. E certo il boss fashion victim uno proprio non se l’aspettava, ma è colpa nostra, non essendoci mai aggiornati sui look criminali, rimasti fermi al “Padrino” con la coppola e la camicia bianca. Il montone proprio non ce lo si aspetta e poi nella foresta di simboli siciliana ‘u crastu, il castrato, è il montone che si mangia a Pasqua arrostito sulla brace; e ‘u crastu è anche un modo per insultare l’omosessuale o l’infame, il pentito (e poi con le miti temperature palermitane, mah).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE