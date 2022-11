Roma chiede la pace in Ucraina, ma non è chiaro quale

C'è chi chiede lo stop all'invio delle armi, chi se la prende con Putin, chi dà del fascista ai russi e chi agli ucraini. Applausi per Conte e fischi per Letta

Forse era davvero una “Marcia per la Pace” e basta. Pace in qualsiasi maniera la si declini, con ogni significato che ognuno le può attribuire. Perché, entrando nel merito del come ottenerla, l’iniziativa per la Pace di oggi a Roma era un concentrato delle più disparate e inconciliabili idee.