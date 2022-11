Le sagge parole di Mattarella e gli inganni della marcia per la pace

Il pacifista collettivo va oggi in piazza armato, per così dire, delle migliori intenzioni e sfilerà per le strade della capitale per chiedere un “immediato cessato il fuoco”, per rilanciare con urgenza “un negoziato per la pace”, per sostenere un appello per mettere al bando “tutte le armi nucleari”. E lo farà, naturalmente, o meglio ufficialmente, mosso dalle migliori intenzioni e dalle migliori premesse. Lo farà esprimendo “solidarietà con il popolo ucraino”. Lo farà “condannando l’aggressore”. Lo farà chiedendo “all’Italia, all’Unione europea, agli stati membri e alle Nazioni Unite di assumersi la responsabilità del negoziato”. E lo farà, il pacifistica collettivo, chiedendo di mettere in campo “tutte le risorse e i mezzi della diplomazia al fine di far prevalere il rispetto del diritto internazionale”. E farà tutto questo mosso dalle migliori intenzioni, naturalmente, ma mosso anche dalla volontà birichina di affermare tra le righe un principio pericoloso che coincide con un doppio sottinteso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE