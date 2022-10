Cari “pacifisti”, se non volete la resa, cosa non va nelle condizioni poste da Zelensky?

Kyiv chiede il ritiro dell'esercito del Cremlino, garanzie di sicurezza, nessuna smilitarizzazione dell’Ucraina, riparazioni economiche e tribunali per i crimini commessi. Ma per un certo tipo di pacifismo, il presidente ucraiano non cerca una soluzione ma la distruzione della Russia: sono gli stessi che vorrebbero cun accordo dettato da Putin

Nella dichiarazione finale del vertice straordinario del G7 che si è tenuto martedì dopo l’assalto missilistico dell’esercito di Vladimir Putin in Ucraina, si legge al punto 11: “Nessun paese desidera la pace più dell’Ucraina, la cui popolazione viene uccisa, deve sfollare e subisce innumerevoli atrocità a causa dell’aggressione russa. In solidarietà con l’Ucraina, i leader del G7 accolgono la disponibilità del presidente Zelensky per una pace giusta. Questa dovrebbe includere i seguenti elementi: rispettare la protezione dell’integrità territoriale e della sovranità prevista dalla Carta delle Nazioni Unite; salvaguardare la capacità dell’Ucraina di difendersi in futuro; garantire la ripresa e la ricostruzione dell’Ucraina, anche esplorando le possibilità di farlo con fondi provenienti dalla Russia; perseguire la responsabilità per i crimini russi commessi durante la guerra”.