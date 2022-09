Le presunte molestie di Richetti. Perché è sciocco dire “credo sempre” alla vittima e “non le credo mai”

Per maneggiare un caso di violenza sessuale ci vuole metodo e attenzione. E la vicenda del senatore di Azione non fa eccezione

Credi alle vittime, credi alle vittime! “Ma non credo che sia il punto di vista giusto. Penso che sia giusto invece ascoltare la vittima”. E poi indagare, cercare prove, rinforzare o smentire la sua testimonianza. Perché le testimonianze sono fragili e non bastano – vale per tutto e non è un giudizio, non è sfiducia o volontà di colpevolizzare chi denuncia. Nei casi di violenza sessuale può essere perfino più difficile perché le analisi forensi possono non essere conclusive e dimostrare l’assenza o la presenza del consenso può essere impossibile.