Le immagini dalla camera ardente per Piero Angela, a Roma

E' stata allestista al Campidoglio a Roma la camera ardente per Piero Angela, lo storico giornalista, presentatore e divulgatore televisivo morto sabato 13 agosto a 93 anni. Presenti all'ultimo saluto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, i vertici Rai, oltre a tutta la famiglia Angela tra cui il figlio Alberto, che ha tenuto un discorso in ricordo del padre. Il feretro è stato accolto da una folla di persone che ha voluto salutare il volto televisivo.

"Lui continuerà a vivere attraverso i libri, le trasmissioni, i dischi jazz, ma soprattutto in quei ragazzi che con sacrificio vanno avanti e cercano l'eccellenza. Sarà vivo in tutte le persone che cercano di unire, non di disunire", ha detto in un passaggio Alberto Angela.

I funerali laici sono previsti alla chiusura della camera ardente, dopo le 19.