Vita da No vax: "Usiamo l'auto, mangiamo a casa e pensiamo all'espatrio"

Voci dalla manifestazione di Roma a Piazza San Giovanni. Diverse migliaia di persone contro vaccini e green pass

Erano in circa 5 mila a piazza San Giovanni a Roma a protestare contro il green pass e l'obbligo vaccinale per le persone di età superiore ai 50 anni. In piazza è stato allestito un palco per gli interventi. "Popoli uniti nella difesa dei diritti", è stato uno degli slogan ripetuti più volte dai manifestanti. Piazza San Giovanni e le strade limitrofe sono state presidiate dalle forze dell'ordine.