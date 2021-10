Trieste teme il 15 ottobre. Parla il prefetto

In vista del 15 ottobre da Trieste non arrivano notizie rassicuranti. I portuali si sono detti “costretti al blocco” in assenza di “un intervento del governo” che preveda la revoca del decreto sull’obbligo di presentare il green pass sui luoghi di lavoro. Dicono che andranno avanti a oltranza, evocando lo spettro di eventuali simili blocchi in altri porti. E mentre da Roma giunge la precisazione che le imprese potranno valutare in autonomia se mettere a disposizione del personale sprovvisto di green pass eventuali test gratuiti, il prefetto di Trieste Valerio Valenti si trova a osservare il fronte dall’interno, e da giorni spera prevalga il buonsenso. Perché sta succedendo tutto questo proprio a Trieste? “Intanto guardiamo la percentuale di non vaccinati tra i lavoratori del porto, molto alta”, dice Valenti, “ma soprattutto ricordiamoci che Trieste è un porto franco: da un lato privilegiato rispetto ad altre realtà portuali, dall’altra molto vivace. Questa condizione influenza tutte le vicende che riguardano il mondo del lavoro al suo interno, cosa che non accade altrove. Io in questo momento posso solo dire che spero non si arrivi al blocco”.

