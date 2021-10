Palazzo Chigi chiede al Viminale il dietro front sui tamponi gratuiti

Il sollecito alle imprese per fornire test gratuiti ai portuali sprovvisti di green pass non è stato concordato con Palazzo Chigi, che poi chiede una rettifica. Il ministero dei Trasporti pressato dalle autorità locali. L'Interno teme l'escalation di venerdì e non vuole arrivarci impreparato. Il senso della pacificazione coi No Vax

L'inghippo, a quanto pare, sta in una sola frase. Che però è anche quella più dirompente, e non a caso è stata proprio quella presa a pretesto per alimentare la polemica politica. Perché il sollecito alle imprese portuali affinché concedano i tamponi gratuiti ai lavoratori sprovvisti di green pass non era previsto, nella bozza delineata a Palazzo Chigi. Dove, ieri pomeriggio, su sollecitazione diretta di Mario Draghi, si sono riuniti i più alti vertici della presidenza del Consiglio, guidati dal segretario generale Roberto Chieppa, e i responsabili degli uffici dei ministeri coinvolti nella faccenda: il capo di gabinetto dell'Interno, Bruno Frattasi, e quello dei Trasporti, Alberto Stancanelli. Tutti, ovviamente, accompagnati dai rispettivi collaboratori. E al termine del summit, convocato per far fronte a un'emergenza reale raccolta dal Viminale, l'idea era sì, quella di avviare un monitoraggio sullo stato di diffusione del green pass nei porti, ma non quello di promuovere test antigenici e molecolari gratuiti a chi finora si è rifiutato di vaccinarsi o di scaricare la certificazione verde.