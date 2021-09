“Parlare della legalizzazione delle droghe leggere è ipocrita”, dice Andrea Muccioli

La raccolta firme on line per il referendum sulla cannabis legale coordinata dall’associazione Luca Coscioni ha raccolto in pochi giorni più di quattrocentomila firme. Il quesito riguarda gli aspetti penali e amministrativi relativi alla coltivazione e alla detenzione della cannabis, e si riferisce agli articoli 73, 74 e 75 del Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (chiede di depenalizzare il reato di coltivazione per l’uso personale, di rimuovere le pene detentive per qualsiasi condotta illecita legata alla cannabis, fatta eccezione per l’associazione finalizzata al traffico illecito e di eliminare la sanzione amministrativa riguardante il ritiro della patente legata al consumo della cannabis). I fronti del “sì” e del “no” sono già schierati l’uno contro l’altro. Andrea Muccioli, figlio di Vincenzo, per diciotto anni suo successore nonché figura centrale della docu-serie “SanPa” (Netflix), vuole spostare l’attenzione su quello che a suo avviso è il problema a monte: “Non c’è mai stata così tanta facilità di accesso alle droghe come adesso”, dice, “e per droghe intendo anche il gioco d’azzardo, le macchinette, le scommesse. Viviamo in un mondo assuefatto a ogni tipo di droga. E lo sballo tollerato mi pare sia un’ulteriore declinazione di questo atteggiamento”.

