Lo Spazio non è più cosa per soli astronauti. Il lancio dello SpaceX Falcon 9 inaugura il turismo spaziale

Alle 20 di ieri (2 di notte di oggi in Italia) è partito dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center in Florida il razzo SpaceX Falcon 9 di Elon Musk con a bordo, per la prima volta, un equipaggio di soli 4 civili senza alcun astronauta professionista. Il viaggio in orbita intorno alla Terra, a un'altezza di 575 chilometri, ben oltre la Stazione spaziale internazionale, durerà tre giorni.

La società di Elon Musk ha riferito che il secondo stadio del razzo Falcon 9 di SpaceX si è separato come previsto circa 12 minuti dopo il decollo, lasciando la capsula Dragon con quattro turisti spaziali a bordo da soli nel cosmo. Il primo stadio, dopo avere strappato il razzo alla gravità terrestre, è stato recuperato in in sicurezza su una chiatta in mare, per poter essere riutilizzata.