Quel che resta del dolore

"Una narrazione può farci capire. Le fotografie fanno qualcos’altro: ci ossessionano” scrive Susan Sontag in un libro del 2003, “Davanti al dolore degli altri”, che era introvabile e ora è stato meritoriamente riproposto dalle edizioni nottetempo. Sì, le fotografie che rappresentano il dolore, e che diventano emblema di una vicenda umana terribile, ci ossessionano, ma anche ci fissano dentro un evento, dentro un’epoca. La foto dei camion militari che nel marzo dell’anno scorso portavano le bare fuori da Bergamo, perché il cimitero cittadino non aveva spazio per ospitarle, ha fatto il giro del mondo dando una forma al dolore che stava per diventare collettivo e rendendo la sofferenza e la morte di alcuni, lo sgomento di tutti. Perché spesso, di fronte al dolore degli altri, restiamo crudelmente ipnotizzati ma interiormente distanti, mentre questa pandemia che tutti minaccia indistintamente sembra aver diffuso un generale comune senso di sconforto e di depressione: ne usciremo presto? Saremo mai più gli stessi? Dovremo continuare a vaccinarci a vita? Difficile oggi imbattersi in qualcuno che alla fatidica domanda “come stai? come ti va?” risponda allegramente: “benissimo, mai stato meglio” o cose del genere. Persino chi non è stato toccato né fisicamente, né economicamente dalle conseguenze del Covid sembra profondamente turbato da questa inaspettata esperienza del dolore. Anche se di fronte a una scala troppo grande della sofferenza altrui (ancora Sontag) “la compassione non può che vacillare e diventare astratta”. O persino sconfinare nel suo contrario con l’egoistica spinta a prevaricare (“ti scavalco e mi vaccino prima di te che ne avresti il diritto”) in nome della vecchia legge mors tua vita mea. Dimenticando la logica di una situazione in cui sarebbe molto più intelligente – e prudente – salvarsi tutti insieme, seguendo le direttive.

