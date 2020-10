A Lione c'è stata un'aggressione con fucile a un prete ortodosso

Il sacerdote stava chiudendo la chiesa della sua parrocchia. L'autore del gesto sarebbe in fuga

Pubblicità

Alcuni colpi di fucile sarebbero stati esplosi ai danni di un prete ortodosso a Lione, rimasto gravemente ferito e medicato sul posto. E' quanto si apprende dalla stampa francese, che riferisce come secondo gli investigatori l'autore del gesto sarebbe in fuga. Il Ministero dell'Interno ha comunicato che è in corso un'operazione di sicurezza nel 7° arrondissement di Lione. Il fatto sarebbe accaduto alle ore 16, quando il prete stava chiudendo la chiesa. L'episodio segue di pochi giorni l'attentato alla cattedrale Notre Dame di Nizza, in cui sono state uccise tre persone.

Pubblicità

#BREAKING Orthodox priest wounded in shooting in France's Lyon, attacker flees. (AFP) pic.twitter.com/1K3xvAOstG — News This Second (@NewsThisSecond) October 31, 2020