Milano chiude. Il coprifuoco delle 18 in città

Non è ancora lockdown ma con le saracinesche abbassate e i locali svuotati la città si fa deserta. Come prevede il dpcm, bar, pub e ristoranti finiscono il servizio alle 18

Sono passate da un po' le 18. Abbassano le saracinesche anche a Milano, in seguito al dpcm che impone la chiusura di bar, pub e ristoranti. Poca gente in giro e ancora meno clienti nei locali, "Dobbiamo tenere duro, sono convinta che intorno a gennaio si risolverà tutto", dice una commerciante. "Ci tengo a fare lavorare i miei dipendenti che non hanno maturato il diritto alla cassa integrazione", racconta un proprietario. E intanto, tutto intorno, da piazza del Duomo a Porta Venezia, il silenzio ricorda i giorni del lockdown.